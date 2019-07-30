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Як у Франції проходить яскравий фестиваль повітряних куль

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На фестивалі проходять майстер-класи - фото 1
На фестивалі проходять майстер-класи / oasis

Всесвітній Лотаринзький фестиваль повітряних куль проходить у Франції з 26 липня по 4 серпня 2019 року. Не проґавте унікальну можливість побачити це видовище на власні очі!

Так, цей масштабний фестиваль проходить щоліта протягом 10 днів. Кадри, опубліковані з заходу, заворожують.

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Колишня військова база НАТО стала місцем, де проходить фантастична подія. Запуски куль проходять два раз на добу: вдень і ввечері. Також на фестивалі проходять майстер-класи, семінари і виставки. Завершується захід одночасним запуском більше сотні повітряних куль в небо.

Фестиваль проводять кожного непарного року в липні-серпні протягом 10 днів, починаючи з 1989 року, він є найбільшою подією такого роду в світі.

Як у Франції проходить яскравий фестиваль повітряних куль - фото 344697

Як у Франції проходить яскравий фестиваль повітряних куль - фото 344698

Як у Франції проходить яскравий фестиваль повітряних куль - фото 344699

Як у Франції проходить яскравий фестиваль повітряних куль - фото 344700

Як у Франції проходить яскравий фестиваль повітряних куль - фото 344701

Як у Франції проходить яскравий фестиваль повітряних куль - фото 344702

Як у Франції проходить яскравий фестиваль повітряних куль - фото 344703

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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