Як у Франції проходить яскравий фестиваль повітряних куль

Всесвітній Лотаринзький фестиваль повітряних куль проходить у Франції з 26 липня по 4 серпня 2019 року. Не проґавте унікальну можливість побачити це видовище на власні очі!

Так, цей масштабний фестиваль проходить щоліта протягом 10 днів. Кадри, опубліковані з заходу, заворожують.

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Колишня військова база НАТО стала місцем, де проходить фантастична подія. Запуски куль проходять два раз на добу: вдень і ввечері. Також на фестивалі проходять майстер-класи, семінари і виставки. Завершується захід одночасним запуском більше сотні повітряних куль в небо.

Фестиваль проводять кожного непарного року в липні-серпні протягом 10 днів, починаючи з 1989 року, він є найбільшою подією такого роду в світі.

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