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Як у фільмах за Кінгом: моторошний туман шокував мережу (відео)

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Страшний туман - фото 1
Страшний туман

Інколи реальне життя виглядає моторошніше, аніж найпопулярніші фільми жахів. І це підтверджує ролик з одного з американських міст, від якого на душі зовсім не спокійно.

На платформі Reddit користувач з ніком GscheadeMemes поділився епічним відео, на якому можна побачити вражаючий туман, який більше нагадує хвилі. За лічені години допис піднявся у тренди, зібравши майже 30 тисяч балів та понад 600 коментарів.

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Користувачі одразу ж почали думати, що ж трапиться, якщо пройти крізь мряку, яка виглядає навіть моторошніше, аніж у фільмах за романами "короля жахів" Стівена Кінга. Хтось пожартував про те, що 2020 все ж принесе кінець світу. Також вдалось дізнатись, що ролик було знято кілька років тому біля супермаркету Walmart в американському місті Анна у Техасі.

The Mist from r/NatureIsFuckingLit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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