Як у Чорнобильському заповіднику тварини живуть взимку

Представники Чорнобильського заповідника розповіли, як провели зимові місяці звірі, що проживають на території зони відчуження. Їм прийшлося несолодко.

"Просто зимували. Сніги. Морози. Травоїдні корови, коні, олені змушені були добувати їжу з-під снігу. Але якщо коні і олені здатні розгрібати сніг копитами, то корови і бики не можуть стояти на трьох ногах, а тому розгрібають сніг мордою, а це не дуже зручно", – розповіли в пресцентрі.

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Зокрема, проаналізувавши чимало слідів копитних на заповідній території, вчені Чорнобильського заповідника прийшли до висновку, що зимівля тварин пройшла задовільно: ні олені, ні, особливо, дикі корови з голоду не померли.

Водночас фахівці не помітили і вкрай знесилених тварин. Так, іноді вони голодували, а кількість виділених екскрементів на добу була меншою, ніж зазвичай. Однак не тільки пересічні громадяни, але і вчені часто припускаються помилок, коли стверджують, що чисельність якогось виду обмежується екстремальними погодними умовами зимівлі або нестачею в цей період корму.

Усі фото Сергія Жили

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