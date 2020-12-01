Скільки повинен тривати ідеальний секс: експерт здивувала поясненням (18+)

Одна із найвідоміших британських секс-експертів вирішила розповісти, скільки ж має тривати нормальний секс. І це зовсім не так довго, як ви думаєте.

Не залежно від того, чи задовільняє вас ваше життя чи ні, але є певні питання, які цікавлять всіх. Серед таких і тривалість звичайного інтиму: чи годину, чи 20 хвилин чи взагалі достатньо і 5 хвилин?

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Секс-експерт з Великобританії Джесс Вайлд в інтерв'ю Daily Star вирішила розставити всі крапки на і в цій темі.

Скільки повинен тривати секс?

"Не існує чітких правил щодо часу, окрім того, що інтим повинен бути стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити обидві сторони. Секс насправді означає все: від поцілунків і до кульмінації, але більшість людей використовують слово "секс" лише для позначення часу із проникненням", – пояснила Вайлд.

Вона також додала, що, відповідно до цього визначення, еякуляція відбувається приблизно через 5 з половиною хвилин після проникнення.

"Час між першим проникненням та еякуляцією може залежати від кількох факторів: від загального стану здоров'я, чутливості статевих органів, сексуального досвіду до типу стимуляції", - зазначила експерт.

Джесс Вайлд наголошує, що секс не завжди завершується оргазмом і він має припинятись, коли обоє почуваються задоволеними або хтось цього більше не хоче.

"Важливо пам'ятати, що "довгий секс" – не обов'язково "хороший секс", тому чесне спілкування є дуже важливим. Як тільки хтось подумає, що не може чи не хоче продовжувати, то пора це обговорити", – підсумувала вона.

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