Як тренується Усик: український боксер показав нове відео

Відомий боксер Олександр Усик поділився з шанувальниками записом свого тренування після успішного дебюту в суперважкій вазі. Українець не збирається брати перерву та продовжує підготовку до нових боїв.

32-річний український боєць Олександр Усик повернувся до активних тренувань після перемоги у дебютній зустрічі у суперважкій вазі з Чаззом Візерспуном. Зараз на рахунку боксера 17 перемог з 17 боїв, тому не дивно, що він готується до нових суперників. Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці Усика в соцмережі Facebook.

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Відзначимо, що новим конкурентом на рингу може стати британець Дерек Чісора або ж переможець бою Джошуа - Руїс.

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