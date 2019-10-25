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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Ломаченко здивував фантастичним трюком: фотошоп?

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Ломаченко - фото 1
Ломаченко / instagram

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і ексчемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик відпочивають в Мексиці, звідки діляться з шанувальниками цікавими знімками.

На своїй сторінці в Instagram Ломаченко поділився фото, де показав неймовірний трюк. Ломаченко у горизонтальному положенні тримається руками за пальму, а поруч стоїть Олександр Усик.

І ще: Конор МакГрегор у Києві звернувся до Ломаченка і познайомився з Астаф'євою: фото

В коментарях шанувальники запитують, чи не фотошоп це:

Нагадаємо, Василь Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією журналу The Ring. У топ-10 також увійшов Олександр Усик, який успішно дебютував в суперважкій вазі. Рейтинг боксерів P4P за версією The Ring:

  • Василь Ломаченко (Україна)
  • Теренс Кроуфорд (США)
  • Сауль Альварес (Мексика)
  • Наоя Іноуе (Японія)
  • Олександр Усик (Україна)
  • Еррол Спенс (США)
  • Геннадій Головкін (Казахстан)
  • Хуан Естрада (Мексика)
  • Артур Бетербієв (Росія)
  • Менні Пакьяо (Філіппіни)

Читайте також: Усик епічно увірвався в прямий ефір після перемоги Ломаченка (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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