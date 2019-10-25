Ломаченко здивував фантастичним трюком: фотошоп?

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і ексчемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик відпочивають в Мексиці, звідки діляться з шанувальниками цікавими знімками.

На своїй сторінці в Instagram Ломаченко поділився фото, де показав неймовірний трюк. Ломаченко у горизонтальному положенні тримається руками за пальму, а поруч стоїть Олександр Усик.

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В коментарях шанувальники запитують, чи не фотошоп це:

Нагадаємо, Василь Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією журналу The Ring. У топ-10 також увійшов Олександр Усик, який успішно дебютував в суперважкій вазі. Рейтинг боксерів P4P за версією The Ring:

Василь Ломаченко (Україна)

Теренс Кроуфорд (США)

Сауль Альварес (Мексика)

Наоя Іноуе (Японія)

Олександр Усик (Україна)

Еррол Спенс (США)

Геннадій Головкін (Казахстан)

Хуан Естрада (Мексика)

Артур Бетербієв (Росія)

Менні Пакьяо (Філіппіни)

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