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Як Тайсон Ф'юрі переміг Брона Строумена у своєму першому реслінгу: відео

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Тайсон Ф'юрі і Брон Строумен - фото 1
Тайсон Ф'юрі і Брон Строумен / Getty

Ексчемпіон світу з боксу у важкій вазі Тайсон Ф'юрі здобув перемогу над зіркою реслінгу Брона Строумена. Поєдинок пройшов 31 жовтня у рамках шоу WWE в Саудівській Аравії. Дивіться відео нокауту.

Для боксера Тайсона Ф'юрі цей бій став дебютним у реслінгу. Поєдинок завершився дискваліфікацією Брона Строумана, після того як Ф'юрі вдалося ухилитися від прийому реслера, і той впав за межі рингу. Суддя відрахував до десяти. Строумен за цей час не встиг повернутися в чотирикутник. В результаті бій був зупинений, а рефері присудив перемогу 31-річному боксеру-важковаговику.

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Після бою британець заявив, що поки не розглядає можливість продовження кар'єри реслера, тому що 22 лютого він має зустрітися в боксерському поєдинку проти американця Деонтейя Вайлдера

Поєдинок тривав всього 8 хвилин. За видовищне шоу ексчемпіон світу з боксу отримає чек на 15 мільйонів доларів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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