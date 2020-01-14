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Як ТРЦ Ocean Plaza в Києві залило окропом: приголомшливі фото і відео
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У Києві поблизу станції метро "Либідська" трапився прорив теплотраси, через що окропом залило не лише частину дороги, а й перший поверх Ocean Plaza. У мережі діляться фото та відео колапсу.
У Голосіївському районі Києві через прорив труби з гарячою водою затопило частину вулиці та перший поверх торгового центру Ocean Plaza. У надзвичайну ситуацію потрапило і маршрутне таксі, яке застрягло колесами у ямі на місці прориву, а також тролейбус.
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Комунальники та рятувальники допомогли евакуювати кількох людей з транспорту та виносили на руках відвідувачів ТРЦ. Ха інформацією ДСНС, 7 осіб госпіталізовано з опіками.
Станом на ранок 14 січня підтоплення ліквідовано, однак роботу Ocean Plaza призупинено на час ремонтно-відновлювальних робіт.
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