Потужні зливи перетворили Дубай у Венецію: відео

Об'єднані Арабські Емірати опинились в полоні сильних злив, які встановили рекорд за кількість Відтак, Дубай та ще кілька міст перетворились у Венецію.

Ще у п'ятницю, 10 січня, а ОАЕ почались серйозні дощі, через які в кількох містах вулиці серйозно затопило. Зливи побили рекорд за кількістю опадів з 1996 року, а їхні наслідки досі не вдалось ліквідувати.

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Цілодобово на вулицях міста Дубай працюють понад 3 тисячі рятувальників. Кілометрові корки на автошляхах - це не найсерйозніша проблема, з якою зіткнулось населення країни. 13 січня вранці міжнародний аеропорт Дубая попередив про затримку та скасування кількох рейсів.

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