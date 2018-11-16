Том Круз більше не зіграє культового персонажа, і ось чому

Тому Крузу не світить роль через його зріст / gettyimages

Голлівудський актор Том Круз, котрий зіграв поліцейського Джека Річера у двох фільмах, не з'явиться у серіалі за мотивами картини.

Письменник Лі Чайлд, котрий створив персонажа, вважає, що актор надто низький для цієї ролі.

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У книжках про Джека Річера ріст головного героя сягає двох метрів і долоні в нього розміром з тарілку. Зазначимо, що ріст Круза – 170 см.

При всьому його таланті, Круз фізично не підходить на цю роль, – уважає Чайлд. – Мені дуже подобалося працювати з Крузом. Він хороший хлопець, нам було весело. Але тілобудова Річера та правда дуже важливі, це визначає його характер. Коли він заходить до кімнати, всі починають трішки нервувати.

Лі Чайлд заявив, що у перезапуску буде новий актор, а над виробництвом буде працювати стрімінгова платформа – можливо, Netflix. У письменника поки немає кандидатів на головну роль, тому він просить читачів допомогти йому в пошуках гідного актора.

Дивіться трейлер до фільму Джек Річер: Ніколи не повертайся:

Нагадаємо, що перший фільм про Джека Річера вийшов на великі екрани у 2012 році, а через чотири роки глядачі побачили сиквел "Джек Річер: Ніколи не повертайся".

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