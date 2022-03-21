Як тобі таке, Ілоне Маск: в обстріляному Маріуполі помітили майже цілу Tesla Model 3

Російські окупанти цинічно обстрілюють Маріуполя, перетворюючи місто у руїни. Серед уламків будинків на одній із вулиць місцевий житель помітив червону Tesla Model 3, яка порівняно не ушкоджена.

Як видно з відео, електромобіль, звісно, не виглядає ідеально. Його кузов трохи погнутий і покритий шаром пилу. Автор помітив, що на ньому стрибали. Через відкрите вікно видно, що у салоні збережена повна комплектація.

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Навіть мультимедійний екран на місці. Втім, це не дивно. Місцеві жителі, яким не вдалося виїхати з міста, майже не виходять зі своїх укриттів, оскільки тривають постійні обстріли.

Можна припустити, що власник намагався на Tesla покинути Маріуполь, але через відсутність енергопостачання не її його зарядити.

Як тобі таке, Ілоне Маск, – звучить за кадром.

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