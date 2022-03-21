Евакуація машини поїздом: в Україні почали курсувати вагони-автомобілевози

Забрати свою машину з гарячих точок можна за допомогою послуги Укрзалізниці. У компанії відновили курсування вагонів-автомобілевозів за деякими напрямками.

Так, з початку війни близько 3 мільйони осіб переїхали зі східних областей України. Одна багато хто з них хотіли б взяти з собою у безпечне місце свій автомобіль, тому Укрзалізниця відновила можливість перевезення машин поїздом, пише пресслужба компанії.

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Транспортування автомобілів здійснюється у спеціальних вагонах-автомобілевозах, що курсують у складі пасажирських поїздів. В один такий вагон можна вмістити близько 8 машин. Вартість перевезення залежить від виду транспортного засобу та варіюється від 1200 до 1700 гривень за тонну ваги. Поки що такі вагони курсують із Києва, Харкова та Дніпра у напрямку Львова. Оформити замовлення можна у касі вокзалу вашого міста.

Зверніть увагу! З додатковими питаннями звертайтесь на цілодобову гарячу лінію за номером 0 800 503 111.

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