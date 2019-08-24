Як Тіна Кароль та Аліна Паш заспівали Гімн України на Ході Гідності: відео

Співачка Тіна Кароль та юна зірка Аліна Паш під час святкування Дня Незалежності виконали Гімн, викликавши справжній шквал емоцій у шанувальників. Нове звучання одного із головних символів країни та розкішний вигляд зірок – дивіться відео на Радіо МАКСИМУМ.

Хода Гідності 24 серпня вразила не лише новим форматом святкування Дня Незалежності, а й унікальним виконанням Гімну України. Вперше за всю історію Гімн звучав у виконанні більш як 600 вокалістів та чималої кількості музикантів.

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Частину Гімну виконала Тіна Кароль у розкішному образі прямісінько на даху консерваторії. Співачка під акомпанемент арфи та гітари надала одному із ключових символів країни зовсім нового звучання. А перед улюбленицею публіки здивувала новим куплетом хіп-хоп-виконавиця Аліна Паш, яка стрімко підкорює український шоу-біз.

Тіна Кароль та Аліна Паш – Гімн України – День Незалежності:

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