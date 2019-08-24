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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Хода Гідності у Києві: реакція мережі на новий формат Дня Незалежності

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Як українців відреагували на Ходу Гідності - фото 1
Як українців відреагували на Ходу Гідності / president.gov.ua

До Дня Незалежності України у Києві замість традиційного параду відбулась Хода Гідності. Як у мережі відреагували на новий формат святкувань – читайте на Радіо МАКСИМУМ.

24 серпня у Києві відбулась Хода Гідності до Дня Незалежності, над якою попрацювали Олена Коляденко та Алан Бадоєв. Новий формат замість традиційного параду змусив українців розділитись у думках, адже після офіційних заходів організували Марш захисників або ж Марш ветеранів, які вже зібрав майже 18 тисяч людей. Зібрали коментарі користувачів мережі з реакцією на нововведення святкування Дня Незалежності України.

І ще: Хода Гідності у Києві: повне відео урочистостей на День Незалежності

Читайте також: Вітання з Днем Незалежності України у прозі: побажання своїми словами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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