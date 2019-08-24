Хода Гідності у Києві: реакція мережі на новий формат Дня Незалежності

До Дня Незалежності України у Києві замість традиційного параду відбулась Хода Гідності. Як у мережі відреагували на новий формат святкувань – читайте на Радіо МАКСИМУМ.

24 серпня у Києві відбулась Хода Гідності до Дня Незалежності, над якою попрацювали Олена Коляденко та Алан Бадоєв. Новий формат замість традиційного параду змусив українців розділитись у думках, адже після офіційних заходів організували Марш захисників або ж Марш ветеранів, які вже зібрав майже 18 тисяч людей. Зібрали коментарі користувачів мережі з реакцією на нововведення святкування Дня Незалежності України.

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І ще одне питання. А де офіційні делегації? Де президенти чи керівники урядів, міністри закордонних справ наших сусідів, союзників, партнерів. День незалежності це шанс продемонструвати всьому світу що ми не одні. Що нас підтримують. Хто був запрошений? Чи теж ЗЕкономили? — Та сама гілляка (@gillyaka_) August 24, 2019

Хороший парад до дня незалежності зробили. Сучасний і з символізмом. Щось трішки сучасніше ніж совок. #ДеньНезалежності — Сильно Вумна (@wumnaket) August 24, 2019

А він там нахрєн потрібен та й попередні теж..Ось таким має бути день незалежності!А виступ президента це крик душі кожного українця. — Оксана (@OksanaVintsyk) August 24, 2019

Про День Незалежності і чому для мене це свято просіло.

Розмовляв з курсантом,третій курс. На повному серйозі каже,що Порох йшов у президенти без плану і розуміння що робити на відміну від Зе. У Зе ж навіть досягнення є,і вбити його хочуть,тож все правильно робить.Офіцер майже — Floyd The Barber (@finfin_fox) August 24, 2019

Подивилась трансляцію святкування Дня Незалежності в Києві. Переповнив дух патріотизму. Один раз прослухала, і три рази проспівала Гімн України, 5 разів сказала Слава Україні, просльозилась на промові Зеленського, чудовий день. — ♦️Глинтвейн♦️ (@g_lil_wine_nt) August 24, 2019

Зеленский сравнил Крым и Донбас с детьми, которых украл сосед.

А надо было ещё добавить что другой сосед по имени Петя украл у нас надежду и сделал нас одной из самых бедных стран,не смотря на то,что сам сосед Петя и его семья богател с каждым днём, подонок. — Patriotoff (@PatriotoffUA) August 24, 2019

З Днем Незалежностi-Петр Алексеевич Зеленский! — Серафим 1244 Устав (@Andrey_Vito) August 24, 2019

все ещё не могу привыкнуть. что вечером по тв зеленский в лиге смеха. а утром - на параде к дню независимости в роли президента. — a human espresso (@litllwitch) August 24, 2019

Якось скромненько пан @ZelenskyyUa. На концерт кварталу95 набагато більше приходить людей. Втрачаєте хист. — Чорна канарка (@bla_ck_canary) August 24, 2019

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