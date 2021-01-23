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Tesla показала процес створення батарей для своїх електромобілів: відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Компанія Tesla опублікувала відео, в якому показано виробництво акумуляторних батарей у Фремонті, штат Каліфорнія.

У вересні 2020 року компанія Tesla представила новий акумуляторний елемент 4680 і анонсувала створення великих і плоских осередків, які мають істотно підвищити щільність батарей.

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Хоча Tesla і раніше брала участь в розробці нових акумуляторних елементів, автовиробник завжди покладався на постачальників, таких як Panasonic, для виробництва елементів для своїх електромобілів. Однак, щоб створити нові осередки і знизити витрати, Tesla довелося розробити нові виробничі процеси і переосмислити виробництво акумуляторних елементів.

До кінця року Tesla розраховує довести річну виробничу потужність цього підприємства в 10 ГВт · год і освоїти передові технології на нових заводах. Зокрема, завод в передмісті Берліна має стати першим підприємством Tesla з виробництва акумуляторних батарей 4680.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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