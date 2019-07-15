Як Тереза Мей прощається з прем'єрством під хіти ABBA: відео

Британська прем'єрка Тереза Мей доволі весело проводить останні тижні на своїй посаді, а нещодавно вона потішила мережу своїми танцями під ABBA. Зацініть!

62-річна прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей останній тиждень перебуває на цій посаді, тому не соромиться веселити публіку своєю появою. Нещодавно вона разом з чоловіком побувала на фестивалі Хенлі, де насправді відривалась під хіти ABBA. Здається, їй вдалось похизуватись танцювальними талантами під такі пісні, як Dancing Queen і Mamma Mia. Можливо, тепер у медіа припинять називати Мей "роботом".

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