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Політика і танці: Притула розповів, як насправді зламав ногу

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Притула пояснив, як зламав ногу - фото 1
Притула пояснив, як зламав ногу / ЕЛЬДАР САРАХМАН

Шоумен та кандидат у депутати від "Голосу" Сергії Притула поділився в інтерв'ю деталями свого епічного святкування, яке завершилось зламаною ногою. А також розповів, як це пов'язано з політикою.

Шоумен та ведучий Сергій Притула балотується у депутати під 30 номером партії "Голос", тому почав частіше з'являтись на політичних шоу та давати коментарі. Нещодавно він дав розлоге інтерв'ю УП, поділившись своїми думками щодо політситуації. Також він розповів, як насправді зламав ногу. Раніше він вже жартував, що перші кроки у політиці обернулись для нього переломом.

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"Я віджартовуюся тим, що кажу: я завжди дуже погано танцював. Все сталося під час святкування мого дня народження, коли я пішов у танок і не зовсім звернув увагу на те, що перебував на слизькій поверхні коло басейну. Так сталося, що нога пішла трошки під мене, тулуб провернувся, а ніжечка лишилася", – поділився він.

Притула про політику і зламану ногу - фото 340962
Притула про політику і зламану ногу / ЕЛЬДАР САРАХМАН

Притула додав, що розуміє, що за виходу у парламент не зможе настільки гучно святкувати сімейні свята так, як йому це до вподоби. А все через тому, що його життя і зараз під прицілом.

"От я так звіз друзів, ми дуже добре посвяткували і я зламав ногу. В принципі, якщо відверто, то не шкодую. Воно було того варте", – підсумував шоумен, якому зламана нога не заважає продовжувати працювати.

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Джерело: УП
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