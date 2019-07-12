Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Стало відомо, що шепотіла Ангела Меркель під час нападу тремтіння

  • 291
Ангела Меркель - фото 1
Ангела Меркель / newtimes

Спеціаліст з читання по губах Джудіт Хартер визначила, що канцлер Німеччини Ангела Меркель шепотіла під час третього нападу тремтіння в середу, 10 липня.

Глава німецького уряду Ангела Меркель відчула нездужання під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Антті Рінне в Берліні. На відеозаписі видно, як канцлер щось бурмоче, не дивлячись на фінського колегу. Експерт впевнена, що Меркель повторювала фразу "я впораюся" ("Ich schaffe das").

До слова: Ангела Меркель чесно розповіла про своє здоров'я

Інцидент стався напередодні, коли Меркель і Рінне слухали гімни країн. Глава фінського уряду ніяк не відреагував на нездужання колеги. Пізніше канцлер повідомила журналістам, що її самопочуття в нормі і приводів для занепокоєння немає. При цьому в четвер на зустрічі з прем'єром Данії Метте Фредерікса вона слухала гімни сидячи. ЗМІ повідомляли, що Меркель сама попросила змінити протокол, щоб уникнути нового нападу.

Читайте також: Без білизни: фото промоклої від дощу Меланії Трамп сколихнуло мережу

Джерело: antenne
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити
  • 09 липня, 19:00
  • 342
Ігри для компанії: цікаві ідеї та круті настолки для веселого настрою
  • 09 липня, 14:00
  • 186
Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+)
  • 09 липня, 17:21
  • 1285
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ