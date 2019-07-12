Стало відомо, що шепотіла Ангела Меркель під час нападу тремтіння

Спеціаліст з читання по губах Джудіт Хартер визначила, що канцлер Німеччини Ангела Меркель шепотіла під час третього нападу тремтіння в середу, 10 липня.

Глава німецького уряду Ангела Меркель відчула нездужання під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Антті Рінне в Берліні. На відеозаписі видно, як канцлер щось бурмоче, не дивлячись на фінського колегу. Експерт впевнена, що Меркель повторювала фразу "я впораюся" ("Ich schaffe das").

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Інцидент стався напередодні, коли Меркель і Рінне слухали гімни країн. Глава фінського уряду ніяк не відреагував на нездужання колеги. Пізніше канцлер повідомила журналістам, що її самопочуття в нормі і приводів для занепокоєння немає. При цьому в четвер на зустрічі з прем'єром Данії Метте Фредерікса вона слухала гімни сидячи. ЗМІ повідомляли, що Меркель сама попросила змінити протокол, щоб уникнути нового нападу.

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