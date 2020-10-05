Як температура на вулиці впливає на рівень злочинності

Вчені вперше встановили зв'язок між екстремальними температурами і кількістю насильницьких смертей.

Дослідники визначили, що надзвичайно високі температури підсилюють індивідуальну агресивну поведінку і, як наслідок, збільшують смертність від насильницьких дій, в той час, як низькі температури такого ефекту не роблять.

І ще: Вчені з'ясували, чи є зв'язок між музикою і насолодою від їжі

"Ми виявили, що збільшення числа жертв, як жінок, так і чоловіків, відбувається в дні з середньою температурою вище +25 ° C. Річ у тому, що, реагуючи на високі температури, людський організм виробляє гормони стресу, включаючи адреналін, норадреналін і тестостерон. Це призводить до порушення нервової системи, викликає агресію і гнів. При низьких же температурах стрес, викликаний холодом, пом'якшує теплий одяг, а вчиненню насильницьких злочинів перешкоджають низька мобільність і самоізоляція людей", – пояснюють автори дослідження.

Факторами, що збільшують вплив спеки, є безробіття і вживання міцного алкоголю. Іншими словами, в регіонах з вищим рівнем безробіття і підвищеним споживанням міцних алкогольних напоїв ймовірність стати жертвою насильства в спекотні дні стає вищою.

Це цікаво: Скільки годин потрібно спати, ураховуючи ваш вік: поради вчених