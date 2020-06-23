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Як танцювали підлітки колись і зараз: епічне відео

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Як танцювали підлітки колись і зараз: епічне відео - фото 1

Покоління швидко змінюються, отримують нові інтереси, а також швидше дорослішають. І це танцювальне відео лише ще один доказ кардинальних змін.

На платформі Reddit користувач з ніком seaurchin-ceviche поділився кумедним відео тіктокерки, яке за лічені години піднялось у топи.

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Допис зібрав понад 12 тисяч балів та більше як 300 коментарів. А все тому, що головна героїня показує, як танцювала у свої 13 років (приблизно у 2000-х) і як танцюють у цьому ж віці представники покоління Z. Все ще залишається таємницею, як діти так швидко виростають у порівнянні зі своїми навіть старшими братами і сестрами.

Cotton Eyed Joe still slaps from r/TikTokCringe

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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