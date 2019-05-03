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Чому ніколи не варто купувати пиво на розлив
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Яке пиво берете найчастіше? Багато хто вважає, що у нас вже давно немає нормального пінного з магазинів, тому п'ють на розлив. Але чи краще воно насправді?
Прострочення. Багато в курсі, що іноді в таких місцях продають пиво не першої свіжості. Воно зазвичай кислить. Тож, якщо вам продадуть пиво, прострочене на кілька днів, ви цього навіть не помітите. Звичайно, люди не отруяться, але ситуація неприємна.
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Пиво по акції. Часто можна побачити акції 1 + 1 або щось таке. Тобто, якщо ви купуєте літр пива, другий дають вам в подарунок. Очевидно, що це все роблять не тому, що власник – щедра душа. Швидше за все, термін придатності пінного підходить до кінця, а можливо, що і вже закінчився.
Бодяга. Те, що пиво часто розбавляють водою, – для багатьох не є новиною. І це дійсно так. Але якщо ви думаєте, що за баром під вашим пильним поглядом цього точно не відбудеться, то ви сильно помиляєтеся.
Антисанітарні умови. Навіть якщо пивні шланги протирають, то не факт, що чистою ганчіркою. Що ж стосується тари, то вона просто валяється на складах. Думаєте, їх хтось ополіскує після цього? Ні, наливають як є.
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