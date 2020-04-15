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Американка стала першою, на кому випробували вакцину від COVID-19: як це було
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44-річна американка Дженніфер Галлер – перша людина у світі, на якій провели випробування вакцини від коронавірусу. Про те, як вона з цим справилася, Галлер розповіла в інтерв'ю The Telegraph.
За словами пацієнтки, їй зробили ін'єкцію у ліве плече. Процедура тривала кілька секунд і була схожа на звичайну вакцинацію від грипу.
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У перший день у мене була дещо підвищена температура. На другий день сильно боліла рука. Але на цьому все – потім все було в порядку, – розповіла Галлер.
За інформацією The Telegraph, на наступному тижні жінці повинні ввести другу дозу вакцини. Після чого Галлер повинна буде спостерігатися у лікарів протягом року.
Вакцина отримала назву мРНК-1273, її розробили у Національному інституті алергії і інфекційних захворювань у Сіетлі. Спочатку ін'єкцію протестували на тваринах і після отримання перспективних результатів випробували на людину.
Усього у випробуваннях вакцини беруть участь 45 добровольців. Кожному з них введуть по дві ін'єкції однієї і тієї ж дози з інтервалом у 28 днів. При цьому дози відрізнятимуться за своїм обсягом (25, 100 і 150 мкг). За їх станом після стежитимуть до весни 2021 року.
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