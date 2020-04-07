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Карантин Коронавірус

Як святкувати день народження на карантині: інструкція від користувача TikTok

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Так має виглядати день народження на карантині - фото 1
Так має виглядати день народження на карантині

Карантин – не причина відмовлятися від святкування дня народження. І це нам доводить один з користувачів соцмережі TikTok. Він виклав кумедне відео, яке надихає по-новому глянути на це звичне для нас свято.

Користувач мережі TikTok під ніком @ali_r_makhlouf опублікував на своїй сторінці кумедне відео, на якому він показує, як святкує свій день народження.

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Чоловік сидить у масці біля торта та задмухує свічки за допомогою фена. Тепер ви знаєте, що у цього побутового пристрою є ще одна крута функція, яка допоможе не зіпсувати найкраще свято у житті.

На задньому плані чути радісні вигуки. То зібралися його рідні та близькі, аби привітати хлопця. Щоправда, на безпечній відстані. Він влаштував відеодзвінки, аби ті, хто йому дорогий, були поруч у цей відповідальний момент.

@ali_r_makhlouf

##quarantinebirthday

♬ original sound - ali_r_makhlouf

На сторінці парубка відео переглянули понад 2 мільйони разів. Утім, шалена популярність його наздогнала у Twitter, де за добу ролик побачили 5 мільйонів разів, а також ретвітнули 85 тисяч користувачів мережі.

Кидайте це відео усім своїм друзям, у яких скоро буде день народження. Нехай підготуються грунтовно до цього відповідального свята ;)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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