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Карантин Коронавірус

Коли бабусі нудно на карантині: епічне фото в'язаних кросівок

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Бабуся вийшла на новий рівень в'язання - фото 1
Бабуся вийшла на новий рівень в'язання

Самоізоляція дає чимало часу на заняття, які раніше відкладались або ж просто відкриває нові таланти. Однак ця бабуся перевершила усіх у своїх любові до в'язання. Забудьте про светри, шарфи чи рукавиці, адже вона зв'язала кросівки!

На платформі Reddit користувач з ніком Lewis390 поділився епічним фото свого новенького взуття від бабусі, яке швидко піднялось у тренди. За лічені години допис зібрав понад 15 тисяч переглядів та більше як 200 коментарів. А все тому, що бабуся не просто придбала кросівки.

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"Моїй бабусі було нудно, тож вона підтримала мене обновою на карантині", – відзначив автор. Як жартують коментатори, їй пора створювати власний бренд, адже такі "кроси" виглядають не просто круто. Звісно ж, далеко в них не зайдеш, але в самоізоляції це й не потрібно.

My Nana is bored so she’s keeping me fresh during the quarantine from r/pics

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Джерело: Родіо МАКСИМУМ
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