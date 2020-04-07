Коли бабусі нудно на карантині: епічне фото в'язаних кросівок

Самоізоляція дає чимало часу на заняття, які раніше відкладались або ж просто відкриває нові таланти. Однак ця бабуся перевершила усіх у своїх любові до в'язання. Забудьте про светри, шарфи чи рукавиці, адже вона зв'язала кросівки!

На платформі Reddit користувач з ніком Lewis390 поділився епічним фото свого новенького взуття від бабусі, яке швидко піднялось у тренди. За лічені години допис зібрав понад 15 тисяч переглядів та більше як 200 коментарів. А все тому, що бабуся не просто придбала кросівки.

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"Моїй бабусі було нудно, тож вона підтримала мене обновою на карантині", – відзначив автор. Як жартують коментатори, їй пора створювати власний бренд, адже такі "кроси" виглядають не просто круто. Звісно ж, далеко в них не зайдеш, але в самоізоляції це й не потрібно.

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