Як стримати чхання чи позбутись гикавки: круті лайфхаки, які виручать вас

Хоча ми не супермени, та все ж маємо певні надзвичайні здібності, відкрити які допоможуть круті й неочевидні лайфхаки. Як стримати чхання, припинити гикавку та навчитись підтягуватись – про це й не тільки в нашій добірці.

Уявіть ситуацію: ви насолоджуєтесь стрічкою в кінотеатрі й раптом у носі закрутить так, що, здається, замість репліки головного героя всі почують ваше чхання. Неприємно, еге ж? Однак такої ситуації можна уникнути. Як і гикавки, яка часто нападає в найбільш непідходящі моменти.

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Тож запам'ятайте корисні поради, які полегшать ваше життя.

Починайте кожен день зі склянки води, аби ваш організм, зокрема шлунок, прокинувся

У вас кепський настрій? Перекусіть темним шоколадом (для підвищення ендорфінів), чорницею (для підвищення рівня серотоніну), випийте зелений чай (який містить L-теанін, що блокує рецептори стресу у вашому мозку)

Піднімайте коліна і стопи, коли ви на унітазі, адже саме в такому положенні найзручніше випорожнюватись

Ви можете стримати блювотний рефлекс, стискаючи великий палець лівої руки в долоні

Хочете чхнути, але не можете? Подивіться на яскраве світло – і у вас все вийде

А от стримати чхання можна натискаючи на ділянку праворуч над верхньою губою

Щоб швидко позбутися гикавки, глибоко вдихніть, затримайте подих, зробіть два "ковтки", а потім видихніть через ніс

Якщо у вас забита ніздря, ляжте на бік, який протилежний цій ніздрі (наприклад, якщо не можете дихати лівою ніздрею, ляжте на правий бік). Нахиляйте голову різними способами і щойно ви знайдете правильне положення голови, вам полегшає

Зупиніть кровотечу з носа, трохи нахиливши голову вперед, а потім 5 хвилин затискайте ніс у цьому місці:

Замість того, щоб докладати максимум зусиль у воді, спробуйте плавати на спині. Це зекономить ваші сили та допоможе перепочити

Якщо вам дуже спекотно, занурте свої зап'ястя в холодну воду, щоб охолодити тіло

Коли ви робите підтягування, спробуйте уявити, ніби ви тягнете лікті вниз, а не підтягуєте тіло вгору. Цей трюк полегшить виконання вправи, адже він більше задіює м'язи на спині

Засинайте на лівому боці, щоб уникнути печії після вечері

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