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Як стримати чхання чи позбутись гикавки: круті лайфхаки, які виручать вас

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Ви можете більше, аніж думаєте - фото 1
Ви можете більше, аніж думаєте / Ryan McGuire / Pixabay

Хоча ми не супермени, та все ж маємо певні надзвичайні здібності, відкрити які допоможуть круті й неочевидні лайфхаки. Як стримати чхання, припинити гикавку та навчитись підтягуватись – про це й не тільки в нашій добірці.

Уявіть ситуацію: ви насолоджуєтесь стрічкою в кінотеатрі й раптом у носі закрутить так, що, здається, замість репліки головного героя всі почують ваше чхання. Неприємно, еге ж? Однак такої ситуації можна уникнути. Як і гикавки, яка часто нападає в найбільш непідходящі моменти.

Це цікаво: Як правильно дихати під час бігу

Тож запам'ятайте корисні поради, які полегшать ваше життя.

Починайте кожен день зі склянки води, аби ваш організм, зокрема шлунок, прокинувся

Як стримати чхання чи позбутись гикавки: круті лайфхаки, які виручать вас - фото 415541

У вас кепський настрій? Перекусіть темним шоколадом (для підвищення ендорфінів), чорницею (для підвищення рівня серотоніну), випийте зелений чай (який містить L-теанін, що блокує рецептори стресу у вашому мозку)

Піднімайте коліна і стопи, коли ви на унітазі, адже саме в такому положенні найзручніше випорожнюватись

Як стримати чхання чи позбутись гикавки: круті лайфхаки, які виручать вас - фото 415543

Ви можете стримати блювотний рефлекс, стискаючи великий палець лівої руки в долоні

Як стримати чхання чи позбутись гикавки: круті лайфхаки, які виручать вас - фото 415544

Хочете чхнути, але не можете? Подивіться на яскраве світло – і у вас все вийде

via GIPHY

А от стримати чхання можна натискаючи на ділянку праворуч над верхньою губою

via GIPHY

Щоб швидко позбутися гикавки, глибоко вдихніть, затримайте подих, зробіть два "ковтки", а потім видихніть через ніс

Як стримати чхання чи позбутись гикавки: круті лайфхаки, які виручать вас - фото 415559

Якщо у вас забита ніздря, ляжте на бік, який протилежний цій ніздрі (наприклад, якщо не можете дихати лівою ніздрею, ляжте на правий бік). Нахиляйте голову різними способами і щойно ви знайдете правильне положення голови, вам полегшає

Як стримати чхання чи позбутись гикавки: круті лайфхаки, які виручать вас - фото 415548

Зупиніть кровотечу з носа, трохи нахиливши голову вперед, а потім 5 хвилин затискайте ніс у цьому місці:

Як стримати чхання чи позбутись гикавки: круті лайфхаки, які виручать вас - фото 415542

Замість того, щоб докладати максимум зусиль у воді, спробуйте плавати на спині. Це зекономить ваші сили та допоможе перепочити

via GIPHY

Якщо вам дуже спекотно, занурте свої зап'ястя в холодну воду, щоб охолодити тіло

Як стримати чхання чи позбутись гикавки: круті лайфхаки, які виручать вас - фото 415550

Коли ви робите підтягування, спробуйте уявити, ніби ви тягнете лікті вниз, а не підтягуєте тіло вгору. Цей трюк полегшить виконання вправи, адже він більше задіює м'язи на спині

via GIPHY

Засинайте на лівому боці, щоб уникнути печії після вечері

Як стримати чхання чи позбутись гикавки: круті лайфхаки, які виручать вас - фото 415553

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Джерело: boredpanda
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