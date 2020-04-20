Як страви і поєднання продуктів позбавляють проблем зі шлунком

Навіть найкорисніші продукти можуть викликати проблеми з травленням, однак є смаколики, які дозволяють підтримувати нормальну роботу шлунку. Детальніше читайте далі.

Іспанські експерти розповіли, які продукти повинні бути в раціоні для хорошого травлення. Деякі страви здатні покращити метаболізм, а також позбутись проблем зі взуттям, метеоризмом ті інших малоприємних відчуттів.

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Приміром, регулярне вживання бобових дозволяє зміцнити імунітет та покращити стан мікрофлори. А щоб цей продукт краще засвоювався, то його варто вживати з кмином. Ця спеція дозволяє уникнути проблем зі шлунком, а також має протизапальні властивості.

Не менш корисною є капуста: звичайна, броколі, кольорова, брюссельська. Вона дозволяє позбутись зайвої кислотності та знижує ризики розвитку виразки. А щоб не отримати здуття від вживання капусти, до неї також можна додавати кмин.

Також чудові властивості має поєднання білкової їжі та ананасів. Цей фрукт допомагає покращити розщеплення білків, а також засвоєння заліза.

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