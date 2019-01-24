Як стосунки позначаються на здоров'ї

Науковці розповіли, як романтичні стосунки здатні впливати на організм людини.

Американські науковці дійшли до висновку, що хороші стосунки здатні зміцнювати не лише психологічне здоров'я закоханих, а й фізичне. Навіть у випадках, коли близької людини немає поряд, організм все одно стійкіший до стресів.

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Це підтвердив експеримент за участю більш як 100 добровольців, кожен з яких був у стосунках у середньому 1,5 року, і розділили на три команди. Перед стартом дослідження у кожного виміряли тиск, який, зазвичай, є найочевиднішим показником реакції людини на стрес.

Щасливі стосунки зміцнюють здоров'я

Відтак, на кожного очікували випробування, у якому потрібно було 4 хвилини тримати ноги у крижаній воді. У першій команді добровольців супроводжували їхні другі половинки, у другій піддослідні просто думали про близьких, а в третій намагались зосередитись на планах на день.

Виявилось, що присутність партнера і навіть думки про нього допомагають організму бути стійкішими, адже у піддослідних з перших двох груп не так сильно змінився тиск, як у контрольної групи. Щоправда, варто розуміти, що все залежить ще й від того, наскільки люди щасливі у стосунках.

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