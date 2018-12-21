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Учені з'ясували, чому дарувати приємніше, ніж отримувати подарунки
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Сила позитивних емоцій після певної події або дії зменшується з часом – це явище відоме як гедоністична адаптація. Однак можливість принести радість іншій людині є винятком з цього правила.
Американські дослідники з'ясували, що позитивний ефект в учасників, які неодноразово дарували подарунки іншим людям, не зменшувався або зменшувався значно повільніше у порівнянні з тими, хто неодноразово отримував ті ж самі подарунки.
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З попередніх досліджень ми знаємо, що, якщо ви хочете зберегти відчуття радості протягом тривалого часу, вам потрібно відпочити від щоденних речей та випробувати новий досвід. Наше дослідження показує, що такі речі можуть мати більше значення, ніж передбачалося: чим частіше ми даруємо подарунки іншим людям, тим довше продовжуємо відчувати себе свіжо та добре, – пояснює співробітник Чиказького університету Ед О'Брайен.
В одному експерименті студенти університету отримували по п'ять доларів протягом п'яти днів; щоразу вони повинні були витрачати гроші на одну і ту ж річ. Дослідники випадковим чином визначали, чи будуть учасники витрачати ці гроші на себе або на когось іншого – залишаючи чайові в одному і тому ж кафе або здійснюючи пожертвування на доброчинність. Потім учасники ділилися своїм досвідом витрачання коштів і відчуттям "щастя" в кінці кожного дня.
Дані, отримані від 96 учасників, демонстрували чітку закономірність: волонтери починали з одного рівня "щастя", але ті, хто витратив гроші на себе, повідомляли про стабільне зниження цього ефекту протягом всіх п'яти днів. Протилежні результати показали ті, хто віддавав гроші комусь іншому: радість від подарунків на п'ятий день була такою ж сильною, як і у перший.
Потім О'Брайен і його колега, вчений Північно-Західного університету Саманта Кассірер провели другий експеримент, який дозволив їм погоджувати завдання між випробуваними. У цьому експерименті 502 учасники зіграли 10 раундів у словесну гру. В результаті вони виграли по п'ять центів за кожен раунд – цей виграш вони могли або залишити собі, або пожертвувати на благодійність. Після кожного раунду учасники ділилися відчуттями. І знову рівень радості тих, хто віддавав свої гроші, знижувався повільніше, ніж у тих, хто залишав їх собі.
Дослідники відзначають, що, коли люди зосереджуються на результаті, наприклад на отриманні зарплати, вони схильні до порівняння результатів, що притупляє їх відчуття з разу в раз. Коли ж вони зосереджуються на діях, які спрямовані на інших, таких як пожертвування на благодійність, вони менше концентруються на порівнянні – і замість цього сприймають кожен акт дарування як унікальну подію, що приносить щастя.
Крім того, ми повільніше звикаємо до позитивних емоцій від дарування, тому що ця дія допомагає нам підтримувати репутацію, зміцнюючи почуття соціального зв'язку.
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