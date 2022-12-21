Як стильно і тепло носити шарф взимку: лайфхак від блогерки підкорює TikTok

Взимку шарф та шапка стають не просто аксесуарами, а необхідністю. Але це не причина відмовлятись від стильних образів, тому фешн-блогерка показала, як красиво та тепло зав'язати шарф.

36-річна модель та блогерка з Лісабону Клаудія Морейра відома тим, що з шарфами та хустинами перетворює звичайні образи на дуже стильні. Красуня постійно вигадує та показує нові ідеї, як стилізувати ці аксесуари, тому має сотні тисяч шанувальників у соцмережах. Нещодавно Клаудія підготувала простий лайфхак з зимовим шарфом, який стане у пригоді у цю святкову, але морозну пору року, пише Радіо MAXIMUM.

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Достатньо просто взяти достатньо довгий та теплий шарф, а тоді повторити дії блогерки. Так вдасться отримати стильний образ та не хвилюватись, що буде надто холодно без шапки. За короткий час ролик з цим лайфхаком став вірусним та зібрав понад 800 тисяч переглядів, адже повторити його можна без зайвих зусиль.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

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