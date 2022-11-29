Що вдягнути на Новий рік 2023: поради для всіх знаків Зодіаку

До Нового року залишилось небагато часу, тож українці навіть під час війни починають підготовку, адже жоден окупант не може забрати у нас свято та віру у світло майбутнє. Астрологи розповіли, що вдягати у рік Чорного Водяного кролика або Кота за знаком Зодіаку.

Новий 2023 рік пройде під знаком Чорного Водяного Кролика або ж Кота. Річ у тому, що китайською ці дві тваринки позначають однаковими ієрогліфами. Саме цей зодіакальний покровитель і буде визначати рівень успішності нового року. Тому астрологи розповіли, як кожному знаку Зодіаку підібрати вбрання для святкування правильно, щоб Чорний Кролик або Кіт був прихильним до них, пише Радіо MAXIMUM.

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Овен

Палкі представники цього знаку Зодіаку можуть обрати щось таке ж яскраве та цікаве, як і вони. Помітний одяг у малинових, червоних та блакитних кольорах ідеально підійде для святкування. Тим часом вбрання у жовтих та помаранчевих барвах краще залишити на інший день.

Телець

Зважаючи на те, що Тельці завжди у пріоритеті мають створення комфортну та ідеальної атмосфери для близьких, тож і з одягом найкраще вибирати щось просте та вишукане. Оксамитові та шовкові речі, а також з приємних тканин ідеально підійдуть Тельцям. Що ж до кольорів, то жовтий, лимонний, оливковий та зелений лише підкреслять їхні найкращі риси. Тим часом надто агресивні забарвлення, як червоний та гранатовий, варто залишити у шафі.

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Близнюки

Оскільки представники цього знаку Зодіаку доволі рідко мають стабільну позицію щодо будь-чого, то й обрати всього одне вбрання їм буде неабияк складно. Тож астрологи радять їм не йти про себе та продумати одразу два образи для святкування. Один має підкреслювати вашу елегантність та може бути у сірих, фіолетових та холодних тонах, а інший може нагадувати про ваш запальний характер, для чого чудово підійдуть червоні, помаранчеві та теплі барви. А от зелений краще залишити для прикрас на ялинці, як і дрібну біжутерію.

Рак

Чуттєві та емоційні Раки відчуватимуть себе найкомфортніше у м'яких та приємних тканинах синього, блакитного, білого та срібного забарвлення. Це підкреслять і вироби зі срібла, наприклад, персні, браслети, деталі вбрання тощо.

Лев

Ось кому варто буде трішки приглушити свою палку особистість, оскільки леви є хижаками і можуть відлякати Кролика. Найкраще буде вибрати комфортне, а не екстравагантне вбрання. Що ж до кольорів, то теплі відтінки, серед яких жовтий, помаранчевий, червоний, гранатовий та теракотовий.

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Діва

Представники цього знаку Зодіаку звикли все планувати та продумувати завчасно. Найкраще їхню особистість підкреслить одяг смарагдового, зеленого, коричневого, глибокого бордового або жовтих кольорів. Ці барви не лише притаманні Дівам, а й допоможуть здобути прихильність Кролика.

Терези

Цей знак Повітря постійно намагається знайти рівновагу, тож і одяг для святкування має бути нейтральних відтінків. Наприклад, блакитний, білий, рожевий, тілесний та будь-які пастельні барви. Тим часом надто гучних та яскравих прикрас і деталей краще уникати.

Скорпіон

Представників цього знаку Зодіаку складно не помітити, адже їхня пристрасна та зухвала особистість притягує до себе, неначе магніт. Тому і образ для святкування Нового року буде однозначно дуже привабливим не лише для потенційних партнерів, а й для покровителя 2023 року. Акцент варто зробити на елегантність, а от колір підійде червоний, чорний та будь-які інші глибокі теплі забарвлення.

Стрілець

Представникам цього знаку не варто надто прискіпливо ставитись до одягу на свята, оскільки ідеальним варіантом буде таке вбрання, яке можна буде одягнути не лише раз в році. Забудьте про те, що змушує вас почуватись некомфортно, вимагає ідеальної постави та унеможливлює нормальне дихання. У кольорах найкраще підійдуть холодні відтінки, наприклад, синій, блакитний, бірюзовий, фіолетовий, а також білий.

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Козеріг

Ще один знак Зодіаку, якому краще не перетворювати зимові свята у маскарад. Чим практичнішим і зручнішим буде вбрання, тим легше буде вам не лише зустріти, а й провести 2023 рік. Навіть звичайні зимові светрики у базових кольорах ідеально підійдуть для Козерогів. Їх можна доповнити прикрасами у червоних та зелених відтінках, щоб була родзинка.

Водолій

Таким людям захочеться блиснути собою у якнайкращому світлі, тож їм чудово підійдуть складні забарвлення, наприклад, металік, сріблястий, золотистий та хамелеон, а також цікаві відтінки білого. Тим часом чорний обтислий одяг краще залишити для інших заходів.

Риби

Цей Водяний знак почуватиметься ідеально у році Водяного Кролика. Тож і для святкувань найкраще обирати кольори, притаманні цій стихії. Синій, блакитний, білий, бірюзовий та інші чудово підійдуть для того, щоб зустріти 2023 рік. Але не варто надто захоплюватись деталями, адже мінімалізм вам неабияк личить.

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