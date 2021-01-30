Як ставляться до людей з незадоволеним виразом обличчя: дослідження

Люди навколо схильні пов'язувати обличчя, що транслює негатив, з нижчим соціальним статусом і навпаки. Про це свідчить дослідження науковців з Великої Британії.

Цікаво, що конкретна емоція: смуток, страх, відраза, злість – не мали вирішального значення. Головне, щоб людина у цілому виглядала незадоволеною. Тобто стереотипи про класові відмінності та добробут впливають на наше сприйняття інших людей.

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До таких висновків прийшли учені з Лондонського університету. Вони запитали у 30 людей, які емоції, на їхню думку, відчувають багаті та бідні люди. Після цього – провели експеримент за участю 675 добровольців. Їм потрібно було розділити фотографії людей з різним виразом обличчя на групи відповідно до передбачуваного соціального класу.

"Наші результати показують, що вираз емоцій може змінити сприйняття соціального статусу. Один і той же чоловік виглядає як представник вищого класу, коли висловлює позитивні емоції, та нижчого, коли – негативні, у порівнянні з тим, коли він нейтральний", – сказала автор дослідження Р. Тора Бьорнсдоттір.

Учені додали, що міміка – не єдиний фактор, що впливає на сприйняття людей довкола. Також значення має привабливість й одяг. Але поки неясна відносна важливість кожного з цих критеріїв.

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