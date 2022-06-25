Нічого не дає й 30 років очікування: руйнуємо поширені фейки про кандидатство України в ЄС

Україна на днях отримала статус кандидата на членство до ЄС. І це питання вже обросло кількома міфами. Їх у Центрі протидії дезінформації вирішили спростувати.

Розберімось з міфами, які витають навколо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Їх розібрали у ЦПД, а інформацію опублікували в офіційному телеграм-каналі.

Це цікаво: Новини цікавлять менше: які сайти тепер активніше відвідують українці

Кандидатство в ЄС для України – чисто формальне рішення. По суті це нічого не дає.

У ЦПД підкреслюють, що наявний статус дозволяє Україні отримати нові можливості. Серед них – доступ до грантів, а також інвестицій від держав-членів Європейського Союзу.

Навіщо той статус кандидата, включили б одразу в ЄС. Скільки ще можна тягнути?

У відомстві наголошують на тому, що Україна повинна провести чимало роботи на шляху до вступу в ЄС. Мовиться про:

продовження реформи судової системи;

посилення боротьби з корупцією;

забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмивання грошей стандартам FATF;

запровадження антиолігархічного закону;

підведення законодавства про медіа до стандартів ЄС;

змінення законодавства про нацменшини.

Албанія, Туреччина та багато інших країн вже по 10 – 30 років кандидати в ЄС. Україні теж доведеться стільки чекати!

Якщо наша держава виконає всі умови, то вона може вступити до ЄС у 2029 році.

Наголошуємо на тому, що проведення цих реформ і без вступу до ЄС був би дуже корисним для України. Це якісно покращить низку сфер життя нашої країни.

Читайте також: Скільки за майже два місяці вдалось зібрати грошей на ініціативу UNITED24: цифра дня