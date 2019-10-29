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Як стати туристом, який нікого не бісить: перелік рекомендацій
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Експерти сайту бронювання трансферу Taxi2Airport провели дослідження, під час якого опитали майже 2 000 американців. Їх метою було з'ясування, що ж робить туриста хорошим в очах оточуючих.
Отже, що потрібно робити, аби не дратувати інших під час подорожі?
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Абсолютна більшість респондентів – 79% – вважають, що мандрівники, щонайменше, повинні перед поїздкою вивчити кілька основних слів і фраз мовою країни перебування. Серед них "привіт", "дякую" і "будь ласка".
Близько 72% заявили, що хорошим туристам краще уникати публічних обговорень деяких тем. До таких належать дискусії про економіку, політику та соціальні питання. Крім того, 69% опитаних вважають, що при відвідуванні іншої країни мандрівник повинен контролювати кількість випитого алкоголю.
Що стосується інших якостей, то на думку учасників опитування, хороші туристи завжди користуються громадським транспортом, відвідують або беруть участь в місцевих фестивалях, не скаржаться на ціни або якість туристичних визначних пам'яток, не торгуються без необхідності.
Опитані також розповіли, що хорошого туриста не прикрашає брак часу або надмірна зайнятість, які заважають долучитися до культури та звичаїв, плутанина з вибором місць, звідки варто почати вивчати країну.
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