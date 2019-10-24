Туристи назвали найсексуальніші міста світу

Тревел-портал Big 7 Travel оприлюднив рейтинг найсексуальніших міст світу. У ТОП-50 входять сім міст Великобританії і дев'ять США. Українські міста до рейтингу не потрапили.

Так, перше місце посіло американське місто Маямі. На другий рядок рейтингу поставили Париж, а на третю сходинку посів американський Денвер.

І ще: Названо країни, які варто відвідати у 2020 році

Рейтинг складався на основі опитування підписників порталу. Також на місце в списку вплинули дані про частоту занять сексом і кількості пов'язаних з сексом запитів в пошукових системах. Крім того враховувалися кількість романтичних закладів і пам'яток в місті, дані рейтингів і найсексуальніші національності, а також найкращі міста для холостяків.

У десятку також потрапили данський Копенгаген, Кейптаун (ПАР), Цюрих (Швейцарія), Кап-д'Агд (Франція), Дублін (Ірландія), Ліверпуль (Великобританія) і Лос-Анджелес (США).

Читайте також: Як виглядають придорожні стрип-клуби у США: яскравий фотопроєкт