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Туристи назвали найсексуальніші міста світу

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Туристи назвали найсексуальніші міста світу - фото 1

Тревел-портал Big 7 Travel оприлюднив рейтинг найсексуальніших міст світу. У ТОП-50 входять сім міст Великобританії і дев'ять США. Українські міста до рейтингу не потрапили.

Так, перше місце посіло американське місто Маямі. На другий рядок рейтингу поставили Париж, а на третю сходинку посів американський Денвер.

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Туристи назвали найсексуальніші міста світу - фото 363506

Рейтинг складався на основі опитування підписників порталу. Також на місце в списку вплинули дані про частоту занять сексом і кількості пов'язаних з сексом запитів в пошукових системах. Крім того враховувалися кількість романтичних закладів і пам'яток в місті, дані рейтингів і найсексуальніші національності, а також найкращі міста для холостяків.

У десятку також потрапили данський Копенгаген, Кейптаун (ПАР), Цюрих (Швейцарія), Кап-д'Агд (Франція), Дублін (Ірландія), Ліверпуль (Великобританія) і Лос-Анджелес (США).

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Джерело: bigseventravel
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