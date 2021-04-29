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Як люди запам'ятовують те, що фотографують: цікаве дослідження

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Як люди запам'ятовують те, що фотографують: цікаве дослідження - фото 1

Науковці з Бінгемтонського університету з'ясували, що зйомка заважає людям запам'ятовувати сфотографовані об'єкти.

У дослідженні брали участь 500 осіб, яким показували картини, ескізи та інші артоб'єкти. Одна частина добровольців повинна була їх фотографувати, друга – просто розглядати, пише The Science Times. Після цього учасники дослідження пройшли п'ять тестів на пам'ять. Їм потрібно було згадати те, що вони бачили.

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Як люди запам'ятовують те, що фотографують: цікаве дослідження - фото 457318

Учені перевіряли два типи категоризації об'єктів мозком людини: перцептуальний і концептуальний. У дослідженні йдеться, що перцептуальна категоризація заснована на аналізі конкретних деталей і обчисленні подібності об'єктів. Концептуальна – на поняттях і сенсах. Така категоризація допомагає запам'ятовувати об'єкти відповідно до їхніх типів властивостей.

Добровольці, які фотографували твори мистецтва, проходили обидва види тестів з низьким результатом. Дослідники прийшли до висновку, що сфотографовані об'єкти запам'ятовуються гірше в порівнянні з просто розглянутими. Тести проводилися через 20 хвилин і 48 годин після експерименту.

Результати можуть бути пов'язані з тим, що люди розраховують в будь-який момент освіжити пам'ять за допомогою знімків. Скролінг стрічки з фотографіями дійсно викликає спогади і приємну ностальгію.

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