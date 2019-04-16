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Як стати хорошим господарем для свого собаки?

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Найголовніше – це турбота і любов! - фото 1
Найголовніше – це турбота і любов! / w-dog.net

Будь-який песик хоче турботи, любові і ласки від свого господаря. Головне, не забувати про важливі речі для чотириногого друга.

Турбота про здоров'я вашого собаки. Почнемо з того, що кожен рік потрібно робити вакцинацію собаці обов'язково! Перед тим, як зробити щеплення ваш ветеринарний лікар має провести ретельний огляд і поміряти температуру. А ви самі повинні за два тижні до щеплення прогнати глистів.

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Догляд за шкірою і шерстю вашого собаки. Якщо не доглядати за шерстю і шкірою собаки, у нього можуть з'явитися дерматологічні захворювання. Цей догляд передбачає регулярне розчісування шерсті і звичайно миття. Розчісування зменшує ризик виникнення колтунів, пилу і бруду на шкірі собаки.

Активність. Деяким собакам мало просто піти на прогулянку. Найкраще займати собаку фізичними прогулянками. Релаксами на природі, пробіжками і так далі. Важливо забезпечувати собаці навантаження, що не перевищує його можливості.

Здорове харчування для вашого собаки. Ви маєте забезпечити чотириногого друга здоровим і збалансованим харчуванням. Корм або натуральна їжа, вирішувати тільки вам. Потрібно визначити правильні порції і частоту годування. А це все залежить від віку, ваги і активності собаки.

Розуміти без слів свого друга. Важливо розуміти собаку без слів. Розуміти його погляди, його жести.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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