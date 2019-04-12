Як рухаються собаки: незвичайне відео підкорило Reddit

У мережі не можуть відвести погляд від пізнавального відео про те, як реально ходять та бігають собаки. Здається, для багатьох схема пересування лап для різної швидкості стала головним відкриттям сьогодення.

На платформі Reddit користувач з ніком azgrunt поділився не епічним відео, на якому просто показано деталі руху собак. За короткий час допис опинився у топах мережі, адже зібрав понад 55 тисяч переглядів за 13 годин, а також більш як тисячу коментарів.

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А все тому, що пізнавальний ролик демонструє, з якою послідовністю домашні улюбленці стають на лапи за різної швидкості руху. Повільна ходьба дуже відрізняється від бігу. Щоправда, чимало коментаторів звернули увагу не тільки на зміну лап, а й на стать візуалізованої тварини.

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