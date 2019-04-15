Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Голос країни Вибори президента України 2019

Котячі танці, які вас розвеселять: кумедні фото

  • 4
Коти, які танцюють - фото 1
Коти, які танцюють / sakata_77

Коти не дарма вважаються найпопулярнішими тваринами в мережі, адже їхня харизма та несподівані уміння здатні дивувати, смішити та розчулювати. Підготували порцію фото котів-танцюристів, які зроблять ваш день!

Власники котів знають, що ці пухнастики здатні на все, якщо їм щось потрібно або дуже нудно. У тому, що коти - це рідина, пересвідчувались вже не раз, адже їхня гнучкість змушує заздрити навіть гімнастів. Але хто сказав, що на цьому таланти тваринок закінчуються? Господарі упіймали своїх улюбленців "на гарячому", показавши, як вони вміють танцювати. Така котяча вечірка точно змусить усміхнутись.

І ще: Як рухаються собаки: незвичайне відео підкорило Reddit

madachtanciskola - фото 321380
madachtanciskola
britishshorthair_hopeflora - фото 321379
britishshorthair_hopeflora
tora_haru_ - фото 321378
tora_haru_
sakata_77 - фото 321377
sakata_77
wakaponsan - фото 321376
wakaponsan
heyripet_daily - фото 321375
heyripet_daily
wakaponsan - фото 321374
wakaponsan
petrarimek_dancepage - фото 321373
petrarimek_dancepage
Akimasa Harada - фото 321372
Akimasa Harada
reddit_for_karma - фото 321371
reddit_for_karma
samantha_salgado.lola - фото 321370
samantha_salgado.lola
sakata_77 - фото 321369
sakata_77
sakata_77 - фото 321368
sakata_77

Читайте також: Здивований кіт розвеселив мережу: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
  • 12 квітня, 17:30
  • 651
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 08:00
  • 48
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1395073
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл