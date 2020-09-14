Як стать людини впливає на її біологічні ритми

На біологічні ритми людини впливають вік і стать. До такого висновку прийшли вчені з університету Пенсільванії.

Зокрема, дослідники проаналізували дані більше 53 тисяч людей і з'ясували, що діти і жінки частіше активні вранці та вдень, а чоловіки ввечері і вночі.

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До того ж жінки виявилися більш стійкими до порушень природного циркадного ритму; вони сплять більше за чоловіків і фаза глибокого сну у них триває набагато більше. Також жінки рідше страждають від порушень сну, зате чоловіки частіше сплять після обіду.

Вчені припустили, що такі відмінності можуть бути пов'язані з роллю матері у жінок, оскільки для них цілком природно мати біологічний ритм, відповідний ритму дітей. Крім того, попередні дослідження виявили у жінок зв'язок між внутрішнім ритмом і їх статевим циклом.

Як відомо, у людей і тварин є кілька біологічних ритмів. Крім циркадного ритму, що відповідає за сон, неспання і метаболізм, є також ритми, що регулюють дихання, частоту серцебиття і оновлення шкіри.

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