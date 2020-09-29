Як старій моркві вернути товарний вигляд: вірусне відео підірвало мережу

Австралійка Лотті Далзіл у мережі поділилася лайфхаком, як повернути старій моркві її соковитий оранжевий вид. Відео вона опублікувала в TikTok, зазначивши, що це "змінює правила гри". Ролик став вірусним і зібрав понад 1,1 мільйона переглядів.

Хитрий трюк полягає в тому, щоб занурити стару морква у стакан з водою на п'ять хвилин, щоб зволожити її. "А у вас в холодильнику є стара гнучка морква? Що ж, не викидайте її. Вона, ймовірно, просто зневоднена", – сказала Лотті у відео, додавши, що час, необхідний для цього, часто змінюється в залежності від того, наскільки "слабка" морква.

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Таким же методом можна повернути колишню красу салату, селері і навіть зеленій цибулі. "Занурте їх у воду на п'ять хвилин – так, це працює! Витягніть їх, і вони стануть як нові", – підсумувала австралійка.

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