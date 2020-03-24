Як стадія стосунків з чоловіком впливає на вагу жінки

Друга стадія стосунків, яка приносить стабільність у парі, повертає втрачені раніше кілограми у жінок, говорять вчені.

Залежно від того, на якій стадії стосунки з коханим чоловіком, змінюється вага дівчини.

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Вчені змогли довести, що це відбувається через емоційний фон, який відчувають представниці прекрасної статі під час різних стадій відносин, а він, своєю чергою, відбивається на всіх процесах в організмі. Дослідники провели експеримент за участю 3 тис. британок і з'ясували, що на самому початку романтичних відносин вони всі скинули кілька кілограмів. До цього призводять переживання і емоційний сплеск, яким відзначається початок стосунків.

Друга стадія, яка приносить стабільність у відносини, повертає втрачені раніше кілограми. Третя стадія – підготовка до весілля також супроводжується емоційною напругою, тому жінки в такому стані починають худнути. Перед весіллям вони можуть скидати до 5 кілограмів. Подальші етапи відносин по-різному впливають на вагу жінки.

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