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Як спортивні тренування допомагають побороти стрес

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Тренування / gettyimages

Регулярне і правильно підібране фізичне навантаження – не тільки ключ до підтягнутого здорового тіла, а й запорука емоційної стабільності. Однак не всі тренування сприяють гарному настрою.

Тренування на витривалість – найефективніші навантаження в боротьбі зі стресом. Біг – найдоступніший вид спорту з цієї категорії: не потрібен ні абонемент в спортзал, ні обладнання, достатньо мати бігові кросівки і спортивну форму. Важливо поступово збільшувати швидкість і дистанцію, пише milltain.

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Скакалка чудово опрацьовує верхню частину тіла, живіт, ікри і сідниці. Це практичний і компактний інвентар, який можна носити навіть в сумочці. Новачкам краще починати зі скакалки з нейлону, крім того, ніколи не стрибайте босоніж, обов'язково надягайте кросівки з амортизацією.

Якщо говорити про задоволення від фізичного навантаження, то його дуже складно отримати ще й при дефіциті вітамінів В12, В9, тому що вони необхідні для синтезу міоглобіну і серотоніну. Тому дуже часто в складі того чи іншого продукту спортивного харчування можна побачити вітаміни групи B.

Тренуватися щодня нерозумно! Хтось скаже, що він тренує різні групи м'язів, але при цьому забуває, що резерв у організму один. Зазвичай відновлення після фізичного навантаження йде до 48 годин.

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