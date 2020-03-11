Як сплять полярні сови: епічне фото, яке змінить ваше життя

Сови вважаються дуже потаємними птахами, адже не кожен бачив їх хоча б раз. Тож для багатьох людей справжнім шоком є те, що полярні сови сплять не лише сидячи. Як – дивіться далі.

На платформі Reddit користувач з ніком поділився епічним фото з совою, яке здатне перевернути ваше уявлення про цих птахів. За короткий час допис побачили понад 39 тисяч осіб, а ще більше як 500 залишили коментарі.

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"Юні полярні сови часто сплять дзьобом вниз, оскільки їхні голови надто важкі, щоб спати на чомусь високому", - відзначив автор. І коментаторів справді здивувало положення пташки, а також те, як виглядають її лапи. Хтось навіть пожартував, що виглядає так кожної п'ятниці після роботи.

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