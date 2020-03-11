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Як сплять полярні сови: епічне фото, яке змінить ваше життя

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Як сплять молоді полярні сови - фото 1
Як сплять молоді полярні сови

Сови вважаються дуже потаємними птахами, адже не кожен бачив їх хоча б раз. Тож для багатьох людей справжнім шоком є те, що полярні сови сплять не лише сидячи. Як – дивіться далі.

На платформі Reddit користувач з ніком поділився епічним фото з совою, яке здатне перевернути ваше уявлення про цих птахів. За короткий час допис побачили понад 39 тисяч осіб, а ще більше як 500 залишили коментарі.

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"Юні полярні сови часто сплять дзьобом вниз, оскільки їхні голови надто важкі, щоб спати на чомусь високому", - відзначив автор. І коментаторів справді здивувало положення пташки, а також те, як виглядають її лапи. Хтось навіть пожартував, що виглядає так кожної п'ятниці після роботи.

Juvenile snow owls often sleep face down as their heads are too heavy to sleep perched. from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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