Так виглядає зрада: кумедне відео з собаками

Кожен хоча б раз у життя стикався зі зрадою, але цей ролик демонструє просто епічний "удар в спину". Навіть у світі собак існують власні правила справедливості та народний суд.

На платформі Reddit користувач з ніком _rox97 поділився епічним відео з собаками та погризеною ковбасою. За кілька годин допис зібрав понад 49 тисяч переглядів та більше як 800 коментарів.

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А все тому, що головними героями є четверо собак на серйозному допиті, хто ж надгриз ковбасу. Спойлер: лабрадори або дуже чесні, або знайшли крайнього. Хто ж насправді провинився? Це таємниця, але малому пухнастику точно не дістанеться на горіхи, адже власник точно не очікував такої зради серед улюбленців.

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