В Іспанії помітили собаку, який дуже схожий на лева: фотофакт

Жителі іспанського міста Моліна-де-Сегура масово звернулися в поліцію з повідомленнями про те, що по вулицях розгулює лев. Але виявилося все не так, як думали іспанці.

Поліцейські вистежили тварину. Однак під час затримання "лева" стало зрозуміло, що це великий кудлатий собака. Тіло тварини було гладко виголене, а на голові залишалася шерсть, яка дуже схожа на гриву лева. Для більшої схожості з диким хижаком, псу на хвості вистригли "пензлик".

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Уже в поліції у тварини виявили чіп і тоді зв'язалися з власником, щоб повернути втікача додому. Господар собаки зізнався, що хотів таким чином пожартувати над жителями Моліна-де-Сегура.

Se han recibido esta mañana varios avisos alertando de que habían visto suelto por la zona de huerta un león , otros un bicho extraño, pero finalmente le hemos pasado el lector de microchip y ha resultado ser un... perro . Identificando a su titular. pic.twitter.com/O5k6ZClX9a — Policia Local Molina de Segura (@MolinaPolicia) March 7, 2020

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