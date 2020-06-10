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Лист щастя за перевищення швидкості: як виглядає постанова, яку отримують водії
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1 червня в Україні запрацювала система фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху, тож водіям, які не дотримуються ПДР, уже почали надходити постанови про штрафи. Дивіться, який вигляд мають "листи щастя".
Постанова про порушення ПДР надходить власникам автомобілів не лише поштою, а й в електронному форматі, повідомляє auto.24tv.ua. Так, водії мають змогу оперативно стежити за цим в додатку "Штрафи ПДР", де можна знайти всі постанови, оформлені на транспортний засіб, а також підписатись на сповіщення про винесення нових постанов.
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У так званих "листах щастя" вказані фото, відео, місце порушення та пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою. Зазначимо, що мінус 50% надається при оплаті штрафу протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.
Як виглядає "лист щастя"
Наразі система автоматичної фіксації встановлена лише в Києві та Київській області, однак незабаром камери з'являться по всій території України. Якщо ви не дотримуєтесь швидкісного режиму, вам прийде ось така постанова (скріншоти – auto.24tv.ua):
Нагадаємо, що штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год становить 255 грн, а у разі перевищення більш як на 50 км/год – 510 грн.
Оплатити штраф онлайн можна в електронному кабінеті водія або в застосунку "Дія", а також скориставшись платіжними системами та сервісами, у тому числі послугами банків України.
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