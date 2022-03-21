Як сплатити податки ФОП за кілька кліків у Дії

У Дію повернули послугу сплати податків у застосунку. Розповідаємо, як це зробити швидко та якісно.

Нагадаємо, на початку війни держреєстр було відключено з міркувань безпеки. Проте зараз спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, що дотичні до податкових послуг. Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє в Телеграмі.

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Якщо ви ФОП 1–3 групи на спрощеній системі оподаткування без найманих працівників, то можете сплатити єдиний податок та ЄСВ просто в мобільному застосунку.

Як сплатити податки ФОП через Дію:

Зайдіть у застосунок та натисніть: Послуги – Податки ФОП

Виберіть: Сплата податків та зборів

Виберіть податок та період, за який сплачуєте

Натисніть: Сплатити

Підтримуйте українську економіку, сплачуйте податки вчасно та розвивайте власну справу!

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