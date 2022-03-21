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Українців попередили про небезпечну роботу: на які вакансії краще не погоджуватися
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Від початку війни Росії проти України усе більше наших земляків шукають роботу. Але, як виявилося, є вакансії, на які краще не погоджуватися.
У РНБО попереджають, що з 19 березня зафіксували стрімкий ріст пропозицій для далекобійників. Також у відомстві зазначають, що вдалося встановити зв'язок рекрутингу українців для здійснення військових наказів країни-агресорки.
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У російських військових гострі проблеми з логістикою
Окупанти мають значні проблеми з перевезеннями небезпечних вантажів в Україну. Не дивно, що вони погано орієнтуються на місцевості. Але це не заважає їм намагатися провезти до місця бойових дій те, що їм гостро необхідно.
Тож на сайтах пошуку роботи усе частіше з'являються вакансії водіїв вантажівок. У РНБО закликають бути дуже обережними, адже замість влаштування на роботу на вас може очікувати російський полон. Ба більше, вас змусять виконувати злочинні накази на користь Росії.
Як визначити небезпечну вакансію?
- Робота на лінії Росія – Україна;
- Робота в Білорусі;
- Робота на лінії Білорусь – Україна;
- Робота у Грузії, Вірменії.
Які вимоги можуть ставити перед шукачами роботи:
- Досвід роботи на цистернах / бензовозах (для постачання палива військам Росії);
- Досвід роботи на рефрижераторах (імовірно для перевезення тіл загиблих);
- Знання доріг у певних областях України.
Звичайно ж, це не гарантує на 100%, що робота може бути небезпечною. Але в РНБО закликають бути пильними та не братися за першу-ліпшу роботу, якщо вона пов'язана з пунктами, озвученими вище!
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