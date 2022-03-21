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війна

"Це моя країна, мої люди, зараз": зірка Вікінгів Кетрін Винник показала щемливе відео

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Кетрін Винник - фото 1
Кетрін Винник / instagram

Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник знову підтримала Україну. Вона показала відеоролик зі зруйнованими містами нашої країни.

У себе в інстаграмі вона опублікувала відео "Це Україна", у якому показала зруйновані українські міста.

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Зазначимо, що з першого дня війни Кетрін Винник, яка народилася в Україні, підтримує Батьківщину та її людей. Нещодавно вона публікувала відео з російськими полоненими, звернення Президента України, радила до перегляду фільм "Зима у вогні".

На це неможливо дивитися без сліз...

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