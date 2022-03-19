Допомога українцям в Польщі: на Дія.Бізнес з'явилась окрема сторінка

Через вторгнення російських військових багатьом українцям довелось залишити свої домівки та переїхати в інші області та навіть держави. Чимало громадян обрали місцем прихистку саме Польщу, тому розповідаємо про те, де їм шукати допомогу в сусідній країні.

Саме через те, що Польща прийняла майже 2 мільйони українських біженців з початку нападу російських окупантів, у Мінцифри створили окрему сторінку на сайті Дія. Бізнес. Саме тут можна знайти найважливішу інформацію та підтримку, якщо зараз перебуваєте у Польщі.

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Допомога громадянам України у Польщі передбачає:

Інформацію про працевлаштування та вакансії,

Гарячу лінію інформаційної допомоги,

Корисні посилання,

Поради з відкриття бізнесу в Польщі, навіть якщо у вас немає польського громадянства,

Відповіді на поширені запитання: від документів, які підтверджують законність перебування, до термінів дії дозволів на проживання.

Відзначається, що сторінку створено завдяки підтримці Департаменту торгівлі стратегічними товарами та техбезпеки Мінекономрозвитку та технологій Республіки Польща.

Польща підтримує українців / Ryan Faulkner-Hogg on Unsplash

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